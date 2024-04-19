فانتازي.. صلاح يتفوق في تحليل أفضل "كابتن" للجولة 34 من الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يحلل كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي احصائيات عدد من اللاعبين أبرزهم محمد صلاح وبوكايو ساكا، للوصول إلى أفضلهم وتعيينه كابتن للفريق بـ Double Gameweek 34.

ومن المتوقع أن يهيمن محمد صلاح (13.5 مليون جنيه إسترليني) وبوكايو ساكا (9 مليون جنيه إسترليني) على قرارات مدربي فانتازي في اختيار شارة الكابتن.

ويعد ليفربول وأرسنال من بين الفرق السبعة التي ستلعب مرتين في الجولة المقبلة من المباريات، ويزور صلاح فولهام وإيفرتون، بينما يسافر ساكا إلى ولفرهامبتون قبل لقاء تشيلسي على أرضه.

ولم يكن أي منهما في أفضل حالاته، ويملك صلاح هدفين و18 نقطة في آخر أربع مباريات له في فانتازي، فيما يملك ساكا هدفا واحدا و17 نقطة.

وتفوق عليهما زملائهما في الفريق، لويس دياز (7.8 مليون جنيه إسترليني) وكاي هافرتز (7.4 مليون جنيه إسترليني)، اللذين شارك كل منهما في ثلاثة أهداف.

وسجل دياز هدفين وقدم تمريرة حاسمة ليصل إجمالي 25 نقطة خلال مبارياته الأربع السابقة، بينما يملك هافرتز 23 نقطة بفضل هدف واحد وتمريرتين حاسمتين.

مستوى اللاعبين آخر أربع مباريات

تُظهر الأرقام مدى تراجع مستوى محمد صلاح باعتباره اختيارا أساسيا في فانتازي مؤخرا.

وفيما يتعلق بالتهديد على المرمى، فإن تسديداته الـ23 و16 كرة داخل منطقة الجزاء تحتل المرتبة الأولى في التحليل، في حين أن فرصه الست الخطيرة هي على الأقل ضعف أي من منافسيه، ومع ذلك، عانى من معدل تحويل أهداف ضعيف بشكل غير عادي بنسبة 8.7 في المائة فقط، وهو الأسوأ في التقييم.

ويحتل زميله دياز المركز الثاني في التسديدات والكرات داخل منطقة الجزاء، ويتقاسم الكولومبي المركز الأول من حيث التمريرات المفتاحية مع صلاح برصيد 10 تمريرات لكل منهما، ويتقاسم الصدارة مع هافرتز من حيث الفرص الخطيرة التي تم صنعها.

وعلى الرغم من أن سولانكي وإيزي هما الأسوأ في تحليل التسديدات داخل منطقة الجزاء، إلا أنهما يحتلان المركزين الأولين لتحويل الأهداف، حيث سجلا 25 في المائة و20 في المائة من تسديداتهما على التوالي.

تهديد اللاعبين الهجومي آخر أربع مباريات

يعد صلاح مرة أخرى المرشح الأبرز، وفي المباريات خارج أرضه، سجل ثمانية أهداف وصنع تسعة آخرين.

وإحصائيات تهديد هدف سولانكي مشجعة للمدربين، حيث فرصه الخطيرة الـ14 في المباريات خارج أرضه هي أقل بفرصة واحدة فقط من 15 فرصة لصلاح ودياز.

ويمكن أن يساعد تقييم بيانات الخصم في تحديد فرص كل لاعب في تحقيق العوائد الهجومية.

وتشير الأرقام إلى أن فيلا ووست هام وتشيلسي هم الأسوأ من حيث تلقي شباكهم تسديدات داخل منطقة الجزاء خلال آخر أربع مباريات.

ويحتل وست هام المركز الأخير في الفرص الخطيرة التي يتم تلقيها، إلى جانب ولفرهامبتون، الذي فشل في الحفاظ على شباكه نظيفة، ومع ذلك، ربما لم يكن خط دفاع ولفرهامبتون محظوظا حيث سمحوا بسبع فرص خطيرة فقط، أي أقل من نصف إجمالي فرص وست هام البالغ 15 فرصة.

وعند تقييم العدد الإجمالي للفرص الخطيرة التي تلقاها خصومهم في DGW34، يجب تشجيع مهاجمي ليفربول أكثر من غيرهم، حيث تلقت شباك إيفرتون وفولهام 11 و12 فرصة من هذا القبيل في مبارياتهما الأربع السابقة، بإجمالي 23.

وسمح خصوم DGW34 لبالاس بإجمالي 21 فرصة خطيرة خلال تلك الفترة، بينما استقبل خصوم بورنموث وأرسنال 19 و17 على التوالي.

إذن من هو أفضل كابتن؟

تشير بيانات اللاعب ومستوى الفريق إلى أن صلاح هو الأكثر احتمالاً للحصول على شارة DGW34.

وإن تهديده التهديفي أفضل بشكل ملحوظ من أي من منافسيه، في حين أن معدل تحويل الأهداف الضعيف في الفترة الأخيرة يمكنه أن يتحسن عندما يواجه دفاعات فولهام وإيفرتون التي يسهل اختراقها.

وإنتاجية ساكا الشاملة، بالإضافة إلى تكرار مشاركاته في الفرص الخطيرة، كافية لكسبه منصب نائب الكابتن متفوقا على سولانكي.