تشكيل الأهلي المتوقع أمام مازيمبي بدوري أبطال إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة قوية أمام نظيره مازيمبي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم.



ويبحث الأهلي عن الخروج بنتيجة إيجابية أمام العملاق الكونغولي، في المباراة التي يشهدها ملعب تي بي مازيمبي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام مازيمبي

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مواجهة مازيمبي بالشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.

الوسط: أحمد نبيل كوكا - أكرم توفيق - عمرو السولية.

الهجوم: رضا سليم - محمود كهربا - بيرسي تاو.

ونجح الأهلي في تخطي عقبة سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما تأهل مازيمبي بعدما أقصى نظيره بيترو أتلتيكو الكونغولي.

موعد مباراة مازيمبي والأهلي والقنوات الناقلة

تقرر انطلاق مباراة مازيمبي الكونغولي أمام الأهلي في الثالثة من مساء الغد السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب تي بي.

بينما ستُنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على حقوق نقل بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الحالي والمواسم السابقة بشكل حصري.