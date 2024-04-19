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يوفنتوس يتعادل مع كالياري في الدوري الإيطالي

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ياسر رشاد - القاهرة - تعادل فريق يوفنتوس مع نظيره كالياري بهدفين لكل فريق، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات .

تقدم كالياري من ركلتي جزاء سجلهما جيانلوكا غايتانو وياري مينا في الدقيقتين 30، 36، وأدرك يوفنتوس التعادل في الشوط الثاني عن طريق ألبيرتو دوسينا ودوسان فلاوفيتش في الدقيقتين 62، 87 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل يوفنتوس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 64 نقطة، بينما يحتل كالياري المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة.

دخل يوفنتوس المباراة بتشكيل مكون:

حراسة المرمى: تشيزني

الدفاع: فيديريكو جاتي - بريمير - دانيلو 

الوسط: تيموثي وياه - ألكاراز - مانويل لوكاتيلي - أدريان رابيو - كامبياسو 

الهجوم: دوشان فلاهوفيتش - فيديريكو كييزا

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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