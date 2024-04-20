يوسف حمدي: هذا الثنائي يزيد من قوة الزمالك أمام دريمز الغاني

ياسر رشاد - القاهرة - أكد يوسف حمدي، نجم الزمالك السابق، أن عودة الثنائي شيكابالا ومصطفى شلبي يمثلان دفعة قوية للفريق أمام دريمز الغاني.

وقال حمدي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة الزمالك: "دريمز لم يكون منافس سهل ولديهم لاعبين مميزين ولكن لاعبي الزمالك لديهم معنويات عالية للغاية بعد الفوز على الأهلي في لقاء القمة".

وأضاف: "جوميز وضع طريقة ونظام للزمالك داخل الملعب من خلال جمل فنية وخططية والفريق أصبح يظهر بشكل مميز خلال المباريات الماضية".

الزمالك يقترب من التتويج بالكونفدرالية

أكد يوسف حمدي، نجم الزمالك السابق، أن مباراة دريمز الغاني ستكون مختلفة عن المباريات السابقة، مشددا على أهمية الفوز في لقاء الذهاب بـ نصف نهائي الكونفدرالية.

وقال حمدي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة الزمالك: "مجلس الزمالك والجماهير يضعان أمل كبير على اللاعبين والجهاز الفني من أجل الفوز بلقب الكونفدرالية هذا الموسم والبطولة قريبة من القلعة البيضاء".

وأضاف: "الزمالك يُعاني من عدة غيابات مؤثرة للغاية خاصة وأن ناصر ماهر وعبد الله السعيد لن يكونا متواجدان في أفريقيا إلى جانب غياب أحمد فتوح للإصابة".