الامارات | "فيفا" و"يويفا" يساعدان الاتحاد الإسباني لكرة القدم لاختيار رئيسه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أنهما سيواصلان "الدعم والتعاون مع الاتحاد الإسباني في هذه اللحظات الحرجة" من أجل تحقيق "مصلحة أفضل لكرة القدم الإسبانية" وايجاد "حل لضمان الاختيار المناسب لرئيس جديد للاتحاد الإسباني".

وكشف "فيفا" و"يويفا" في بيان مشترك نشر الجمعة، أنهما "تابعا عن كثب الأحداث الأخيرة في الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم بقلق شديد وأوضحا أن ممثلين عن الاتحادين اجتمعاً أمس مع "لاليغا" لبحث وضعه".

وأضاف البيان: "الأطراف اتفقت على أن الحماية والاستقرار المؤسسي للاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم يجب أن يمثل أولوية، جرى التشديد على ضرورة عمل جميع الأطراف معاً من أجل مصلحة أفضل لكرة القدم الإسبانية، ومنها ايجاد حل يضمن الاختيار المناسب لرئيس جديد للاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم".

وأكد "الفيفا" و"اليويفا" أنهما "سيواصلان دعم والتعاون الوثيق مع الاتحاد الإسباني في هذا الوقت الحرج له".