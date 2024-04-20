«أبرزها مباراة الأهلي ومازيمبي».. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - تقام اليوم السبت 20 أبريل، العديد من المباريات في مختلف البطولات، أبرزها مباراة الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ونستعرض لكن مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي:

شيفيلد يونايتد - بيرنلي، الساعة 4:00 مساءً، قناة بي إن سبورتس اكسترا 2

لوتون تاون - برنتفورد، الساعة 4:00 مساءً، قناة بي إن سبورتس 2

وولفرهامبتون - أرسنال، الساعة 8:30 مساءً، قناة بي إن سبورتس 1

دوري أبطال أفريقيا:

مازيمبي - الأهلي، الساعة 3:00 مساءً، قناة بي إن سبورتس 6

الترجي التونسي - صن داونز، الساعة 9:00 مساءً، قناة بي إن سبورتس 6

كأس الاتحاد الإنجليزي:

مانشستر سيتي- تشيلسي، الساعة 6:15 مساءً، قناة بي إن سبورتس 1

الدوري الإسباني:

سيلتا فيجو - لاس بالماس، الساعة 2:00 مساءً، قناة بي إن سبورتس 3

رايو فاييكانو - أوساسونا، الساعة 4:15 مساءً، قناة بي إن سبورتس 3

فالنسيا - ريال بيتيس، الساعة 6:30 مساءً، قناة بي إن سبورتس 3

جيرونا - قادش، الساعة 9:00 مساءً، قناة بي إن سبورتس 3

الدوري السعودي:

الأخدود - ضمك، الساعة 5:00 مساءً، قناة SSC Sports

الحزم - الاتحاد، الساعة 8:00 مساءً، قناة SSC Sports

الاتفاق - الوحدة، الساعة 8:00 مساءً، قناة SSC Sports

الدوري الأفريقي لكرة السلة:

نادي بانجي - سيتي أويلرز، الساعة 4:00 مساءً

الأهلي - الأهلي بنغازي، الساعة 7:00 مساءً

كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس:

كينشاسا - نادي الجيش الرواندي، الساعة 3:00 مساءً

النادي الرياضي لبلدية ميلة - ريد ستار، الساعة 7:00 مساءً

شبيبة سكيكدة - الأهلي، الساعة 7:00 مساءً

الترجي - الزمالك، الساعة 9:00 مساءً

الدوري الإيطالي:

إمبولي - نابولي، الساعة 6:00 مساءً

هيلاس فيرونا - أودينيزي، الساعة 8:45 مساءً

الدوري الألماني:

فولفسبورج - بوخوم، الساعة 3:30 مساءً

هايدنهايم - لايبزيج، الساعة 3:30 مساء

هوفنهايم - مونشنجلادباخ، الساعة 3:30 مساءً

كولن - دارمشتات، الساعة 3:30 مساءً

يونيون برلين - بايرن ميونيخ، الساعة 6:30 مساءً

الدوري الفرنسي:

نانت - رين، الساعة 5:00 مساءً

لانس - كليرمونت، الساعة 9:00 مساءً