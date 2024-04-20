ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي يلا شوت اليوم في دوري ابطال إفريقيا

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي يلا شوت اليوم في دوري ابطال إفريقيا ، وتشهد مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا توقعات كبيرة من جانب الجماهير ومحبي كرة القدم، خاصةً وأنها ذهاب نصف نهائي البطولة، والتي تُعتبر من أهم المراحل في المسابقة. وبالتالي، يترقب الجمهور تشكيلة الأهلي التي اختارها الجهاز الفني للفريق لهذه المباراة الهامة.

يُتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيلة قوية تضم العديد من اللاعبين البارزين، حيث يتواجد مصطفى شوبير في مرمى الفريق، ومحمد هاني، ومحمد عبد المنعم، ورامي ربيعة، وعلي معلول في الدفاع. بينما يشارك في خط الوسط أكرم توفيق، وعمرو السولية، وأحمد نبيل كوكا، فيما يتولى طاهر محمد طاهر، وبيرسي تاو، ووسام أبو علي مهمة الهجوم.

يأمل الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب على أرض مازيمبي، وبناء تقدم يسهّل مهمته في مباراة الإياب على أرضه. وتتطلب هذه المهمة جهدًا كبيرًا وتركيزًا عاليًا من قبل اللاعبين، خاصةً وأن مازيمبي يعد منافسًا قويًا يمتلك تاريخًا ناجحًا في البطولة.

من جانبها، تسعى جماهير الأهلي لمعرفة كيفية متابعة المباراة المرتقبة، وهو ما يتطلب الاطلاع على القنوات الناقلة والخيارات المتاحة لهم لمشاهدة اللقاء. وتشمل هذه القنوات الرياضية المعروفة مثل قنوات "بي إن سبورتس" التي تحمل حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا في منطقة شمال القارة السمراء والشرق الأوسط.

توفر قنوات "بي إن سبورتس" تغطية شاملة للمباراة، ويمكن للمشاهدين الاشتراك في خدمة البث المباشر لمتابعة المباراة عبر التلفزيون أو الإنترنت، مما يتيح لهم مشاهدة اللقاء بجودة عالية وبشكل مريح ومباشر.

بهذه الطريقة، يمكن لجماهير الأهلي ومحبي كرة القدم الاستمتاع بتجربة مشاهدة ممتعة ومثيرة لمباراة الفريق في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ودعم الفريق في سعيه للتأهل إلى المرحلة النهائية والمنافسة على اللقب القاري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا 2024

لمتابعة مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، يمكنك الاعتماد على قنوات "بي إن سبورتس" التي تعتبر الناقل الحصري للبطولة في منطقة شمال القارة السمراء والشرق الأوسط. وتُعتبر قناة beIN Sports HD 6 هي القناة المخصصة لبث مباراة الأهلي ومازيمبي في النصف نهائي.

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لمشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا .. اضغط هنا

توفر قنوات "بي إن سبورتس" تغطية شاملة لمباريات دوري أبطال أفريقيا، وتضمن للمشاهدين تجربة مشاهدة عالية الجودة والممتعة للمباريات الهامة. ويمكن الاشتراك في خدمة البث المباشر عبر التلفزيون أو الإنترنت، مما يتيح للمشاهدين فرصة مشاهدة اللقاء بكل راحة وسهولة في أي مكان يتواجدون فيه.

من خلال قنوات "بي إن سبورتس"، يمكن لجماهير الأهلي ومحبي كرة القدم الاستمتاع بمتابعة مباراة الفريق في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتشجيع الفريق في مسعاه لتحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة النهائية من البطولة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا 2024

يمكنك مشاهدة قناة بي إن سبورت الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024 على القمرين الصناعيين نايل سات وسهيل سات، وذلك من خلال الترددين التاليين..

تردد بي إن سبورتس 6 على نايل سات

التردد : 11054.

: 11054. الاستقطاب : أفقي.

: أفقي. الترميز : 27500.

: 27500. التصحيح: 3/2.

تردد بي إن سبورتس 6 على سهيل سات

التردد : 10810.

: 10810. الاستقطاب : عمودي.

: عمودي. الترميز : 27500

: 27500 التصحيح: 3/2.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا 2024

سيكون البث المباشر لمباراة الأهلي ومازيمبي متاحًا بوسيلتين مدفوعتين، الأولى هي الاشتراك في تطبيق "تود" والأخرى من خلال الاشتراك في خدمة "بي إن كونكت".

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا 2024

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي هو السبت الموافق 20 أبريل 2024 على ملعب النادي الكونغولي.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الثالثة مساءً بتوقيت مصر، الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.