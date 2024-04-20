لاعب الأسمنت الإثيوبي للكرة الطائرة يرشح الأهلي للفوز ببطولة افريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - عبر مصطفى عبدالله لاعب فريق الأسمنت الإثيوبي للكرة الطائرة، عن سعادته بتنظيم النادي الأهلي لبطولة افريقيا، مشيدا بحسن الإستقبال والاهتمام الذي يلقاه الفريق منذ اليوم الأول، وعدم وجود أي عقبات وتلبية كافة مطالب البعثة.

وأشار إلى أن الأهلي هو المرشح الأول للتتويج باللقب؛ لكونه الفريق الأفضل في إفريقيا، ويمتلك عناصر مميزة للغاية على المستوى الفني وتتمتع بالخبرة اللازمة للتعامل مع مثل هذه المنافسات وحسمها في المواجهات المقبلة.

وأشار إلى أن البطولة شهدت منافسات قوية للغاية، وأن الأدوار الإقصائية سوف تشهد مستويات أفضل وأن كل الفرق حققت استفادة فنية كبيرة حتى الآن.