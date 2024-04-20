موعد إياب مواجهة الأهلي ومازيمبي بدوري أبطال إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل السلبي بدون أهداف مواجهة مازيمبي والأهلي، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم 2023/2024.

وشهدت المباراة تبادل السيطرة بين لاعبي الأهلي ومازيمبي خلال الشوطين الأول والثاني، حيث أهدر لاعبي المارد الأحمر عددًا من الفرص المؤكدة للتهديف.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي

تنطلق مواجهة الأهلي ومازيمبي في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا في التاسعة من مساء الجمعة المقبل، والتي يستضيفها ملعب القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي

تُنقل مباراة الأهلي أمام مازيمبي عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة في الأدوار الإقصائية منذ عدة سنوات.