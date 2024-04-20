توفير أتوبيسات لجماهير الاتحاد فى مباراة الإسماعيلي ببرج العرب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الصفحة الرسمية لنادى الاتحاد السكندرى أن محمد مصيلحى رئيس النادى قرر توفير أتوبيسات لدعم رحلة جماهير الاتحاد يوم الاثنين المقبل الموافق ٢٢ ابريل الجارى لمساندتهم فى الزحف نحو ستاد برج العرب لتشجيع الفريق الاول لكرة القدم الذى يخوض مباراته أمام فريق الاسماعيلى فى إطار الاسبوع ال ١٩ من بطولة الدورى العام والمقرر إقامتها فى تمام السابعة مساءا

ويخوض زعيم الثغر تلك المباراة محتلا المركز الثالث برصيد ٢٨ نقطة فيما يحتل فريق الدراويش المركز ال ١٥ برصيد ١٨ نقطة

ويسعى الكابتن طارق العشرى المدير الفنى الى حصد النقاط الثلاثة بالفوز بتلك المباراة التى تضمن بقائه فى المربع الذهبى قبل المواجهات القوية المتبقية للفريق الاخضر خاصة أمام فرق الاهلى وزد وبيراميدز مع نهاية الموسم