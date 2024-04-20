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مانشستر سيتي وتشيلسي.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول

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ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مواجهة مانشستر سيتي وتشيلسي بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.

وشهدت الخمس وأربعون دقيقة الأولى من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي تحفظًا كبيرًا من كلا الفريقين، لكن الاستحواذ كان لصالح السماوي دون خطورة على مرمى البلوز.

وكان السيتي قد تلقى صدمة كبيرة بالخروج من الدور ربع النهائي من أمام بركلات الترجيح خلال الأسبوع الماضي.

وبدأ مانشستر سيتي مواجه بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أورتيجا

خط الدفاع: ناثان آكي، مانويل أكانجي، جون ستونز، كايل والكر.

خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: جاك جريليش، جوليان ألفاريز، فيل فودين.   

بينما بدأ تشيلسي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أورتيجا

خط الدفاع: ناثان آكي، مانويل أكانجي، جون ستونز، كايل والكر.

خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: جاك جريليش، جوليان ألفاريز، فيل فودين.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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