مانشستر سيتي يتأهل لنهائي كأس الاتحاد بالفوز على تشيلسي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق مانشستر سيتي الفوز على نظيره تشيلسي بهدف نظيف، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024، في المباراة التي شهدها ملعب “الاتحاد”.

ونجح السيتي في التأهل للمباراة النهائية من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على البلوز، في المباراة التي شهدت إثارة وندية كبيرة في شوطيها الأول والثاني.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب برناردو سيلفا في الدقيقة 84 من عمر المباراة، كان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي 0/0، بعدما شهد استحواذَا من جانب مانشستر سيتي على الكرة بنسبة كبيرة.

وينتظر مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، الفائز من مواجهة مانشستر يونايتد وكوفنتري سيتي غدا، في نصف نهائي المسابقة.

وتلقت جماهير مانشستر سيتي صدمة قوية، بعد توديع دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي أمام ريال مدريد بركلات الترجيح خلال الأسبوع الماضي.

وكان مانشستر سيتي، قد بدأ مواجهة تشيلسي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أورتيجا

خط الدفاع: ناثان آكي، مانويل أكانجي، جون ستونز، كايل والكر.

خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: جاك جريليش، جوليان ألفاريز، فيل فودين.