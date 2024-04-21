موعد مباراتي إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

نقدم موعد مباراتي إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي ستجمع بين فرق الاهلي ضد مازيمبي، والترجي التونسي أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

وأقيمت اليوم السبت، مباراتي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الأهلي ومازيمبي، وفوز الترجي على صن داونز، بهدف دون رد.

موعد مباراتي إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

سيلاقي فريق الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي على ملعب ستاد القاهرة الدولي، يوم الجمعة الموافق 26 أبريل الجاري، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وعلى الجانب الآخر فسيلاقي فريق صن داونز الجنوب أفريقي نظيره الترجي الرياضي التونسي في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة المقبل الموافق 26 أبريل الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة، مباراة صن داونز ضد الترجي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.