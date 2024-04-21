بطولة أفريقيا للطائرة .. النصر الليبي يلحق بركاب المتأهلين إلى ربع النهائي

ياسر رشاد - القاهرة - حسم فريق النصر الليبي تأهله لدور الـ8 في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال، المقامة بالأهلي حتى يوم 24 أبريل الجاري، وذلك بعد الفوز على فريق جامعة وولڤز الزيمبابوي بنتيجة 3 – صفر، في مباراة دور الـ16.

أقيمت المباراة داخل صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت تفوقًا لفريق النصر الليبي.

وفاز النصر الليبي بالأشواط الثلاثة.

على صعيد متصل ، تأهل فريق مولودية بوسالم التونسي إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة ، وذلك بعد الفوز على فريق جرين بافالوز الزامبي بنتيجة 3-2.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت أداءً قويًّا من الطرفين اللذين وصلا إلى شوط فاصل حسمه مولودية بوسالم، ليواصل الفريق التونسي حملة الدفاع عن لقبه.