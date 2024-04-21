4 انتصارات تصنع الفارق بين ريال مدريد وبرشلونة قبل صدام الليجا الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق ريال مدريد غريمه التقليدي، برشلونة، مساء اليوم، على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.

ويمتلك الايطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد مع الملكي رصيد 78 نقطة في صدارة الترتيب بجدول المسابقة، في حسن يقبع تشافي المدير الفني لبرشلونة في مركز الوصيف برصيد 70 نقطة.

4 انتصارات تصنع الفارق بين ريال مدريد وبرشلونة

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة

التقى "الملكي" مع "البلوغرانا" في 187 مباراة بالدوري الإسباني، وحقق الريال الفوز في 78 مباراة، فيما حقق برشلونة الفوز في 74 مباراة، وتعادلا في 35، وسجل الريال 301 هدف، مقابل 299 لبرشلونة.

والتقى الفريقان في 256 مباراة بكافة البطولات، وحقق الريال الفوز في 104 مباريات، وفاز برشلونة في 100، وتعادلا في 52 مباراة.

كما حقق الريال 5 انتصارات في آخر 7 مباريات بالدوري، وفاز برشلونة في مباراتين فقط.