5 منافسات قوية بالجولة السابعة في دوري المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم الأحد في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً مباريات الأسبوع السابع بدوري المحترفين للمجموعة المنافسة على الصعود للدوري الممتاز .

1- حرس الحدود × لافيينا

يشهد ستاد حرس الحدود المواجهة المرتقبة بين فريق حرس الحدود صاحب المركز الخامس بقيادة محمد مكي بفريق لافيينا بقيادة أحمد صلاح، صاحب المركز الثالث، ويدخل الفريقان المباراة برصيد 44 نقطة، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة بدوري المحترفين .

نتيجة الدور الأول :

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكلأ منهما نتيجة الدور الأول

2- غزل المحلة × راية

يواجه فريق غزل المحلة وصيف المجموعة بقيادة أحمد عيد عبدالملك برصيد 45 نقطة نظيره فريق راية صاحب المركز الثامن بقيادةمحمد حليم برصيد 35 نقطة،على ملعب نادي غزل المحلة، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة بدوري المحترفين .

نتيجة الدور الأول :

وحسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

3- وادي دجلة × القناة

يشهد ستاد السلام لقاء صعب بين فريق وادي دجلة صاحب المركز الرابع بقيادة الكرواتي برصيد 44 نقطة مع نظيره فريق القناة صاحب المركز العاشر بقيادة أحمد العجوز برصيد 31 نقطة، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة بدوري المحترفين .

نتيجة الدور الأول :

وحقق فريق وادي دجلة الفوز بهدفين نظيفين في الدور الأول.

4- السكة الحديد × طنطا

يستضيف ستاد السكة الحديد لقاء بين فريق السكة الحديد صاحب المركز السادس بقيادة تامر رياض برصيد 38 نقطة مع فريق طنطا صاحب المركز السابع بقيادة عمرو أنور برصيد 36 نقطة وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة بدوري المحترفين .

نتيجة الدور الأول :

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.

5- بروكسي × بتروجت

على ملعب نادي بروكسي يحل فريق بتروجت الصاعد رسميًا إلى الدوري الممتاز بقيادة سيد عيد برصيد 57 نقطة بفارق 12 نقطة عن غزل المحلة الوصيف ضيفًا ثقيلًا على فريق بروكسي صاحب المركز التاسع برصيد 35 نقطة، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة بدوري المحترفين .

نتيجة الدور الأول :

وحقق فريق بروكسي الفوز بثلاثية نظيفة في الدور الأول.

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين بعد انتهاء مواجهات الجولة السادسة :

1- بتروجيت 57 نقطة

2- غزل المحلة 45 نقطة

3- لافيينا 44 نقطة

4- وادي دجلة 44 نقطة

5- حرس الحدود 44 نقطة

6- السكة الحديد 38 نقطة

7- طنطا 36 نقطة

8- راية 35 نقطة

9- بروكسي 35 نقطة

10- القناة 31 نقطة