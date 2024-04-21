ماراثون لندن: الكينيون يهيمنون على لقبي الرجال والسيدات

الرياص - اسماء السيد - لندن: هيمن الكينيون على ماراثون لندن الاحد فأحرز العداء ألكسندر موتيسو لقب الرجال للمرة الاولى في مسيرته بفوزه على البطل الاولمبي ثلاث مرات الإثيوبي كينينيسا بيكيلي، فيما حققت مواطنته البطلة الاولمبية بيريس جيبشيرشير رقما قياسيا في سباق مخصص للسيدات فقط.

واجتاز موتيسو (27 عاما) مسافة الماراثون (42.195 كلم) بـ 2:4:1 ساعتين ليخلف مواطنه كيلفن كيبتوم الذي توفي في سن الـ 24 عاماً اثر تعرضه لحادث مروري مع مدربه الرواندي جيرفي هاكيزيمانا في غرب كينيا في شباط (فبراير).

ووجه موتيسو تحية إلى كيبتوم بعد فوزه في مقابلة مع قناة "بي بي سي"، قائلاً "فليرقد بسلام"، فيما صفق المشاركون لمدة ثلاثين ثانية تخليداً لذكراه قبل انطلاق المنافسات.

وتمكن موتيسو من الافلات من ملاحقيه في الكيلومترات الاخيرة تاركاً المركز الثاني للمخضرم بيكيلي ابن الـ 41 عاماً والمتوج بالذهب الاولمبي في سباقي 5 الاف و10 الاف م والذي كان قريبا من الفوز في شوارع لندن للمرة الاولى إلاّ انه تأخر بفارق 14 ثانية (2.04:15 س.).

وحلّ البريطانيان إميل كاريس (2.06:46 س.) ومحمد محمد في المركزين الثالث والرابع توالياً.

لدى السيدات

ولدى السيدات، حققت بطلة ماراثون طوكيو الاولمبي جيبشيرشير رقما رقما قياسيا عالميا في سباق حصري للسيدات بلغ 2:16:16 ساعتين.

وحطمت العداءة التي تبلغ 30 عاماً الرقم القياسي السابق المسجل باسم مواطنتها ماري كيتاني في عام 2017 (2:17:01 س.) في العاصمة البريطانية.

وقالت البطلة الأولمبية التي تأهلت للدفاع عن لقبها في باريس لـ "بي بي سي": "تخيلت أن الرقم القياسي العالمي (الذي سجله كيتاني) سيتم تحطيمه، لكنني لم أتوقع أن أكون أنا صاحبة هذا الرقم".

وكانت النجمة البريطانية المتقاعدة باولا رادكليف حققت زمنا 2:15:25 س في ماراثون مختلط في لندن عام 2003.

وحققت جيبشيرشير تسارعا قاتلا في الأمتار الأخيرة بمواجهة الإثيوبية تيغست أسيفا التي أصبحت في عام 2023 أسرع عداءة ماراثون في العالم في برلين بمشاركة الرجال.

وفي مشاركتها الأولى، وصلت اسيفا في المركز الثاني بفارق 7 ثوانٍ عن الفائزة (2:16:23 س.) وتقدمت على الكينية جويسلين جيبكوسغي (2:16:24 س.).

وشارك في ماراثون لندن هذا العام ثلاث من أسرع أربع عداءات في العالم، ولم تغب سوى الهولندية سيفان حسن حاملة اللقب عام 2023 والبطلة الأولمبية لسباقي 5 الاف م و10 الاف م.