الحظ يعاند الزمالك ويتعادل مع دريمز في الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - أنتهت مباراة الزمالك ودريمز بالتعادل السلبي دون أهداف على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بدأ الشوط الأول بهدوء نسبي بين الفريقين، قبل أن يبدأ لاعبو الزمالك السيطرة على زمام الأمور والضغط على لاعبي دريمز لتسجيل الهدف الأول

الدقيقة 16 تبادل تمريرات بين شيكابالا وموتيابا لتصل إلى شيكا ليسددها لكن يتصدى لها الدفاع وقبل ان ترتد له مجددا بعرضية لكنها تخرج إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 21 ركلة ركنية للزمالك من جهة اليسار نفذها مصطفى شلبي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها حمزة المثلوثي برأسية مرت أعلى العارضة، ثم في الدقيقة 25 تسديدة من شيكابالا من داخل منطقة الجزاء قابلها إبراهيما نداي برأسية مرت بعيدة عن القائم الأيمن.

بعدها بثلاث دقائق تسديدة قوية من التونسي سيف الدين الجزيري من خارج منطقة الجزاء ابعدها حارس دريمز سولومون اجبسي من أسفل يمين مرماه.

ثم في الدقيقة 32 كرة عرضية من سليمانا سوهيني لاعب دريمز من جهة اليمين أمسك بها حارس الزمالك محمد عواد.

وفي الشوط الثاني بالدقيقة 50 كرة عرضية لصالح الزمالك ضربها نداي رأسية لكنه تمر بجوار القائم بعدها محاولة هجومية جديدة للزمالك بعرضية عبر شيكابالا من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس إلى ركلة ركنية.

واصل لاعبو الزمالك ضغطهم على فريق دريمز من أجل تسجيل الهدف الأول وسط كثافة هجومية من الأبيض.

وفي الدقيقة 74، رأسية جديدة من نداي لكنها مرت من فوق مرمى دريمز بسلام.

وفي الربع الأخير من المباراة، أكثر من محاولة وفرصة جديدة للزمالك وتسديدة من نداي لكن يخرجها الدفاع من على الخط، ولم تتوقف الفرص عند ذلك بعد فرصة جديدة ورأسية من سامسون لكن يخرجها الدفاع.

ومن المقرر أن تكون مباراة الإياب في غانا بمدينة كوماسي يوم الأحد المقبل.

