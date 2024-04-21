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محمد عودة يستقيل من تدريب المقاولون العرب

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن محمد عودة مدرب فريق المقاولون العرب رحيله عن تدريب ذئاب الجبل بشكل رسمي، موجها الشكر لمسؤولي النادي.

نشر عودة بيانا رسميا عبر صفحته على الفيسبوك كتب فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم.. نادي المقاولون العرب هذه المؤسسة العريقة في منظومة كرة القدم المصرية التي طالما كتبت التاريخ وتفردت بتحقيق الأرقام القياسية ومنافسة كبار الأندية المصرية والإفريقية".

وتابع: "كل التوفيق في عبور هذه المرحلة الصعبة التي تمر على فريق كرة القدم خلال الموسم الحالي وكل الثقة في قدرات اللاعبين والإدارة الحكيمة في تجاوز هذه المرحلة لكن نظراً لبعض الظروف الخاصة أود أن أعتذر عن الاستمرار في القيادة الفنية للفريق".

وواصل: "أتوجه بالشكر لكل المسؤولين عن نادي المقاولون العرب بداية من المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة والشكر موصول لجميع من يعمل داخل هذه المنظومة العريقة.. وبالتوفيق للجميع فيما هو قادم".

ويتواجد فريق المقاولون العرب في المركز السابع عشر في ترتيب الممتاز ويملك في رصيده 12 نقطة.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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