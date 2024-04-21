أرتيتا وجوارديولا ينتقدان روزنامة المباريات في إنجلترا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اشترك الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال مع مواطنه بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي في انتقاد روزنامة الموسم الحالي في إنجلترا.

وقال جوارديولا إنه من غير المقبول أن يلعب فريقه أمام تشيلسي في المربع الذهبي لكأس الاتحاد الإنجليزي بعد 72 ساعة فقط من المواجهة الماراثونية أمام ريال مدريد الإسباني في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، لكن سيتي رغم ذلك فاز على تشيلسي بهدف بيرناردو سيلفا.

وكانت وضعية أرسنال أكثر سوءا، حيث خسر الأربعاء على ملعب بايرن ميونخ الألماني بهدف دون رد في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا قبل أن يواجه وولفرهامبتون ويفوز عليه 2 / 0 السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يلاقي تشيلسي مساء الثلاثاء.

وقال أرتيتا «الأمر لا يتعلق بنا، بيب أو أنا، الأمر يتعلق بصحة اللاعبين، خاصة عندما تنافس في المسابقات الأوروبية ينبغي أن تكون هناك مساواة في كل شيء».

وأضاف «لا يمكن أن يكون لديك فريق لم يلعب لسبعة أيام أو ثلاثة أيام ويحصل على وقت أكبر للتعافي ثم تواجهه في الدوري الإنجليزي أو كأس الاتحاد».

ونقلت وكالة (بي ايه ميديا) عن أرتيتا قوله «الأمر ليس صحيحا، إذا نظرت إلى الأمر من أي زاوية هي ليست صحيحة، إذا أردت الحماية وتتحدث دائما عن اللاعبين والمشجعين، فعليك حمايتهم والتفكير بهم، وأن نبذل قصارى جهدنا لمنحهم أقصى وقت ممكن حتى يتعافوا، ويحافظوا على العرض الذي يقدموه كل أسبوع».

وأضاف «لقد بقينا في ميونخ، حظينا ربما بساعتين نوم، ثم استيقظنا وبدأنا الحديث عن مواجهة وولفرهامبتون، ثم فهمنا ما نحتاج إليه لكي نحقق الفوز».