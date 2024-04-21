شكرا لقرائتكم خبر عن الحظ يعاند الزمالك بتعادل سلبى أمام دريمز وتأجيل تأشيرة التأهل لكوماسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الزمالك سلبيًا مع دريمز الغاني فى المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة الدولى، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، ليؤجل حسم التأهل لمباراة العودة المقرر لها على ملعب "بابا يارا" بكوماسى الأحد المقبل فى السادسة مساءً.

مع بداية اللقاء كثف الزمالك الضغط على دفاعات دريمز الغاني باحثًا عن تسجيل هدف التقدم، فى المقابل أمن الفريق الغاني دفاعاته أمام محاولات الفارس الأبيض.

استمر ضغط الزمالك ومحاولات عن طريق شيكابالا ومصطفى شلبى، لكنها محاولات خارج المرمى، وسط غياب لخطورة هجوم الفريق الغاني.

وتعرض محمد عواد للإصابة فى الدقيقة 35 بعد إلتحام مع جون أنطوى مهاجم دريمز الغاني، وتلقى عواد العلاج داخل أرض الملعب ليستكمل اللقاء، وفى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع أنقذ المثلوثي كرة خطرة كادت أن تكون الهدف الأول لدريمز الغاني.

مع بداية الشوط الثانى دفع جوميز بسامسون أكينيولا بدلاً من مصطفى شلبى، ونجح سامسون فى تهديد مرمى دريمز بأول كرة، كما نجح فى انعاش الهجوم الزملكاوى.

فى الدقيقة 68 خرج شيكابالا وموتيابا ودخل ناصر منسى ومحمد شحاتة، وسط استمرار محاولات الزمالك لتسجيل هدف التقدم، وفى الدقيقة 83 خرج أحمد حمدى ودخل مهاب ياسر.

وفى الوقت بدل الضائع حصل الزمالك على ضربة ركنية وأتيحت للاعبين فرصة بـ 6 أرواح" لكنها أهدرت ولم تسكن شباك الفريق الغاني بغرابة شديدة.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – إبراهيما نداي، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي - ترافيس موتيابا، خط الهجوم: محمود عبد الرازق "شيكابالا" – سيف الجزيري – مصطفى شلبي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: معاذ علاء الدين وياسر حمد وسيد عبد الله "نيمار" وزياد كمال ومهاب ياسر ومحمد شحاتة ومحمد عاطف وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

وضم تشكيل دريمز الغاني كلاً من.. حراسة المرمى: سولومان أجباسى، الدفاع: مكارثى أوفورى، عبدالجليلو، دانسو بواتينج، الوسط: سوهويني، أتواهين، أجايي، ديريك عطا، عبدول عزيز عيسى، الهجوم: بواتينج منساه، جون أنطوي.