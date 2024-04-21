شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يدفع بسامسون بدلاً من شلبى مع بداية الشوط الثانى أمام دريمز الغاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى لفريق الزمالك، التبديل الأول أمام دريمز الغاني بخروج مصطفى شلبى ونزول سامسون أكينولا مع بداية الشوط الثاني من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولى، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – إبراهيما نداي، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي - ترافيس موتيابا، خط الهجوم: محمود عبد الرازق "شيكابالا" – سيف الجزيري – مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحى وياسر حمد وسيد عبد الله "نيمار" وزياد كمال ومهاب ياسر ومحمد شحاتة ومحمد عاطف وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

ويضم تشكيل دريمز الغاني كلاً من.. حراسة المرمى: سولومان أجباسى، الدفاع: مكارثى أوفورى، عبدالجليلو، دانسو بواتينج، الوسط: سوهويني، أتواهين، أجايي، ديريك عطا، عبدول عزيز عيسى، الهجوم: بواتينج منساه، جون أنطوي.