شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الأهلى وإنبى المثيرة فى ليلة احتفال الفريقين بالتتويج بدورى الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت نهاية مباراة الأهلي وإنبي في دوري الجمهورية مواليد 2003 موقفا غريبا أشبه بالطرائف، بعدما انتهت المباراة بفوز الفريق البترولي بنتيجة 4 / 3، ومن ثم احتفل الفريقان بالتتويج باللقب فى نفس الوقت، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة التاسعة فى ختام بطولة دوري الجمهورية للشباب مواليد 2003.

ودخل أهلي 2003 مباراة اليوم أمام إنبي وهدفه حسم تتويجه بلقب دوري الجمهورية للشباب للموسم الثاني على التوالي، حيث كان يتصدر الفريق جدول ترتيب البطولة برصيد 62 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن إنبي، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 59 نقطة، ولكن بعد فوز إنبي اليوم تساوى الفريقان فى النقاط برصيد 62 نقطة.

يذكر أن الأهلي فاز في مباراة الدور الأول على أرضه بنتيجة 2 / 1، إلا أنه خسر مباراة الإياب من إنبي على أرض الأخير بنتيجة 4 / 3، ويتفوق فى عدد الأهداف.

وجمع أهلي 2003 نقاطه هذا الموسم من الفوز في 17 مباراة، والتعادل والفوز بركلات الترجيح في 5 مباريات، والتعادل وخسارة ركلات الترجيح في مباراة واحدة، والخسارة في 5 مباريات، وسجل الفريق 60 هدفًا مقابل 28 هدفًا في مرماه.

وتأهل للمرحلة النهائية لدوري الجمهورية للشباب الفرق التي احتلت المراكز العشرة الأولى في المرحلة الأولى، وهم: الأهلي، إنبي، سيراميكا كليوباترا، المقاولون العرب، بتروجت، الزمالك، بيراميدز، المصري، الاتحاد وفاركو، ويدخل كل فريق المرحلة النهائية بنفس عدد نقاطه وترتيبه.

‎ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2003 بالأهلي كلا من: أحمد عبد الظاهر مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدربًا عامًا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعمر شعراوي مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.