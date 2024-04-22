حقيقة مفاوضات الزمالك لضم أحمد الشناوي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق عن حقيقة اقتراب أحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز من الانتقال لصفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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وقال دويدار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية "المحور": "هناك مفاوضات من جانب الزمالك للتعاقد مع أحمد الشناوي حارس فريق بيراميدز".

وتابع: "هناك جلسة جمعت مسؤولي نادي الزمالك بـ أحمد النشاوي واللاعب مرحب بالانضمام لصفوف القلعة البيضاء".

وأكمل: "الزمالك سيقوم بصفقة تبادلية بالتعاقد مع أحمد الشناوي مقابل انضمام محمد صبحي لبيراميدز".

وأتم: "كنت أتمنى عودة جنش للزمالك، ولكن ليس هناك حديث من جانب الزمالك لضمه خلال الفترة القادمة".