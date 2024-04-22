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أحمد دويدار: جوميز لا يعرف إمكانيات لاعبي الزمالك.. وموتيابا ليس على مستوى الفريق

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ياسر رشاد - القاهرة - انتقد أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق جوزيه جوميز وقيادته لمباراة الفريق أمام دريمز الغاني في كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي انتهت بالتعادل السلبي في إطار منافسات نصف نهائي البطولة، على استاد القاهرة الدولي.

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وقال دويدار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية "المحور": "جوميز لا يعرف إمكانيات لاعبي الزمالك، ولا أعرف لماذا لم يشارك محمد شحاتة أساسيًا في اللقاء".

وتابع: "موتيابا لاعب مهاري ولكنه ضعيف، ولا يصح أن تبني خطتك على موتيابا، هو لاعب يؤدي الغرض المطلوب منه في مباراة وليس طوال موسم".

وأكمل: "ترافيس موتيابا ليس على مستوى الزمالك، والزمالك في أشد الاحتياج لبذل اللاعبين لمجهود مضاعف لسد الغيابات".

وأردف:"الزمالك فرط في فوز سهل في مصر، ودريمز الغاني فريق جيد وقد يعاني في غانا بسبب الأجواء وأرضية الملعب والجو العام في المباريات الإفريقية".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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