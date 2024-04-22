رأي خبراء التحكيم في هدف برشلونة الملغي أمام ريال مدريد.. لقطة جدلية

تحدث خبراء التحكيم عن هدف برشلونة المغلي، والذي أحرزه لامين يامال في شباك ريال مدريد، خلال مواجهة كلاسيكو الدوري الإسباني.

واستضاف ريال مدريد نظيره برشلونة، مساء الأحد، على ستاد سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الليجا الإسبانية.

وحقق النادي الملكي الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث افتتح أندرياس كريستنسن، أهداف الكلاسيكو الإسباني في الدقيقة السادسة لصالح برشلونة.

وشهدت مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني، لعبة جدلية لفريق برشلونة، بعدما سدد لامين يامال كرو أرضية مخادعة، أبعدها لونين، ولكن طالب اللاعبين باحتسابها هدفًا.

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وطالب لاعبو البارسا باحتساب الهدف لأن الكرة تخطت خط المرمى قبل أن يتصدى لها لونين، ولكن الحكم أكد أنها لم تتخطى بكامل محيطها.

وقال الخبير التحكيمي بيريز بورول، في تصريحات لراديو ماركا الإسباني: “ليس لدينا تقنية لإزالة الشكوك، حول اللعبة الجدلية في مباراة ريال مدريد وبرشلونة”.

وتابع:”لكن يبدو أن الكرة دخلت المرمى بكامل محيطها عندما كان لونين داخل المرمى”.

بينما قال الحكم الدولي السابق توفيق السيد، في تصريحات صحفية، أن الكرة لم تتعدى بأكملها خط المرمى، وآخر زاوية أظهرت ذلك.

وبحسب تقنية قناة “بي إن سبورتس”، فإن الكرة بالفعل لم تتخطى خط المرمى بكامل محيطها، كما موضح في الصورة التالية: