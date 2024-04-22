شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ضيفاً ثقيلاً على الاتحاد السكندري فى قمة جماهيرية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق الإسماعيلي بنظيره الاتحاد السكندري فى قمة جماهيرية كبيرة، تنطلق أحداثها في السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عسر من مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر فى جدول ترتيب دورى nile برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 18 لقاء فاز فى أربع مواجهات وتعادل فى ست مباريات، بينما خسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفاً واستقبلت شباك الدراويش 21 هدفا.

فى المقابل، يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الثالث فى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 28 نقطة.

ويدرس إيهاب جلال خوض اللقاء بتشكيل مكون من: "حارس مرمى : أحمد عادل عبد المنعم، والدفاع : محمد عمار ومحمد نصر ومحمد دسوقي ومحمد بيومي، وفي الوسط : محمد مخلوف وهشام محمد وعمر الساعي وعبد الرحمن مجدي، وفي الهجوم: نادر فرج وإيريك تراوري.

ويدرس إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، الدفع بأحمد الشيخ لاعب الدراويش، فى التشكيل الأساسى أمام الاتحاد، وطلب من جهازه المعاون تجهيز أحمد الشيخ بدنيا للدفع به فى تشكيل الإسماعيلى أمام الاتحاد، بعد المستوى المميز الذى ظهر به اللاعب فى الدقائق التى يحصل عليها منذ انتقاله للإسماعيلى فى الانتقالات الشتوية الماضية.

ويدرس طارق العشري خوض المباراة بتشكيل مكون من: "حراسة المرمى المهدي سليمان، وخط الدفاع مصطفى ابراهيم، سيف تقا، إسلام أبو سليمة، كريم الديب، وخط الوسط خالد الغندور، ناصر ناصر، عمرو صالح، والهجوم بواتينج، أحمد عادل "ميسي"، ومابولولو.