شكرا لقرائتكم خبر عن زد إف سى يستضيف الجونة فى افتتاح الجولة الـ"19" للدوري الممتاز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق زد إف سي نظيره الجونة، في الرابعة عصر اليوم الاثنين، باستاد القاهرة الجولة، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عسر من مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

ويحتل فريق زد إف سى المركز الخامس فى جدول الدوري برصيد 27 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق 6 انتصارات وتعادل فى 9 لقاءات وخسر ثلاث مباريات، وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.

وفى المقابل، يحتل فريق الجونة المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 25 نقطة.

ويدرس مجدي عبد العاطي، المدير الفني لفريق زد، خوض اللقاء بتشكيل مكون من: حارس مرمى: علي لطفي، والدفاع : مصطفى العش ومحمد إسماعيل وأحمد زكي وليوناردو كاموني، وفي الوسط: أحمد الصغيري ومصطفى ميسي ومحمد قطب و بيتر زيلو، والهجوم: عبد الرحمن البانوبي ماتا ماجاسا.

بينما يدرس علاء عبد العال المدير الفني للجونة خوض المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى صبحى سليمان، وخط الدفاع كمال أبو الفتوح، أحمد عبد الرسول، أحمد حسام، أحمد محمود، وفي الوسط نور السيد، رضا صلاح، أشرف مجدى، أيمن سعد " موكا "، والهجوم فرانك إيتوجا، حسام غانم.