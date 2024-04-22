التشكيل المتوقع لمباراة زد والجونة اليوم بالدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يحتضن ستاد القاهرة مساء اليوم الإثنين، مباراة قوية تجمع بين فريقي الجونة وزد إف سي، في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة ال 19 من بطولة الدوري المصري.

وتنطلق صافرة مباراة زد والجونة، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، وتم إسناد اللقاء إلى قناة أون تايم سبورت 2.

تشكيل زد المتوقع لمواجهة الجونة

ويدرس مجدي عبد العاطي، المدير الفني لفريق زد، خوض اللقاء بتشكيل مكون من:

حارس مرمى: علي لطفي

الدفاع : مصطفى العش ومحمد إسماعيل وأحمد زكي وليوناردو كاموني

الوسط: أحمد الصغيري ومصطفى ميسي ومحمد قطب و بيتر زيلو

الهجوم: عبد الرحمن البانوبي ماتا ماجاسا

تشكيل الجونة المتوقع لمواجهة زد

يدرس علاء عبد العال المدير الفني للجونة خوض المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى صبحى سليمان

خط الدفاع كمال أبو الفتوح، أحمد عبد الرسول، أحمد حسام، أحمد محمود

الوسط: نور السيد، رضا صلاح، أشرف مجدى، أيمن سعد " موكا "

الهجوم فرانك إيتوجا، حسام غانم.

جدير بالذكر أن لجنة الحكام الرئيسية قررت تعيين أحمد جمال حكما لمباراة الجونة وزد إف سي، ويعاونه كل من وائل شعبان وماجد المليجي، ومحمد العتباني حكما رابعا، يوجد على تقنية الفيديو كل من طارق مجدي ومصطفى عثمان.

ترتيب الجونة وزد في الدوري المصري

يتواجد فريق زد إف سى المركز الخامس فى جدول الدوري برصيد 27 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق 6 انتصارات وتعادل فى 9 لقاءات وخسر ثلاث مباريات، وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.

علي الجانب الأخر يحتل فريق الجونة المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 25 نقطة.