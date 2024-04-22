تشكيل الاتحاد السكندري المتوقع لمواجهة الاسماعيلي اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري مساء اليوم الإثنين، نظيره فريق الاسماعيلي بقيادة مدربه إيهاب جلال في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويدخل الفريقان المباراة وهدفهما النقاط الثلاث، خصوصا بعدما غابت الانتصارات عنهما في أخر جولتين، حيث خسر الاتحاد أمام الزمالك وتعادل مع سيراميكا كليوباترا، بينما خسر الاسماعيلي أمام زد وتعادل مع مودرن فيوتشر.

تشكيل الاتحاد السكندري المتوقع لمواجهة الاسماعيلي

ويدرس طارق العشري خوض المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع مصطفى ابراهيم، سيف تقا، إسلام أبو سليمة، كريم الديب

خط الوسط خالد الغندور، ناصر ناصر، عمرو صالح

الهجوم بواتينج، أحمد عادل "ميسي"، ومابولولو.

ترتيب الاتحاد السكندري في جدول ترتيب الدوري المصري

يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة، حيث لعب الفريق السكندري 17 مباراة، فاز في 7 مباريات، وتعادل في مثلهما، بينما تلقى أبناء طارق العشري الخسارة في 3 مباريات.