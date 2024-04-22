تشكيل الإسماعيلي المتقوع لمواجهة الاتحاد السكندري الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق الإسماعيلي بقيادة مدربه إيهاب جلال لمواجهة نظيره فريق الاتحاد السكندري في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويدخل الفريقان المباراة وهدفهما النقاط الثلاث، خصوصا بعدما غابت الانتصارات عنهما في أخر جولتين، حيث خسر الاتحاد أمام الزمالك وتعادل مع سيراميكا كليوباترا، بينما خسر الاسماعيلي أمام زد وتعادل مع مودرن فيوتشر.

تشكيل الإسماعيلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري

ويدرس إيهاب جلال خوض اللقاء بتشكيل مكون من: "

حارس مرمى : أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع : محمد عمار ومحمد نصر ومحمد دسوقي ومحمد بيومي

في الوسط : محمد مخلوف وهشام محمد وعمر الساعي وعبد الرحمن مجدي،

الهجوم: نادر فرج وإيريك تراوري.

ترتيب الإسماعيلي في جدول ترتيب الدوري المصري

يحتل فريق الإسماعيلي المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة، حيث لعب الفريق 18 مباراة، فاز في 4 مواجهات، وتعادل في 6 لقاءات، بينما تلقى الفريق الخسارة في 8 مباريات.