"شيكابالا ماينفعش".. رضا عبدالعال يفتح النار على جوميز ويتغنى بلاعب الزمالك: أحسن من فتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - علق رضا عبدالعال، نجم نادي الزمالك السابق، على تعادل الأبيض أمس الأحد، مع دريمز الغاني، دون أهداف، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد القاهرة.

قال رضا عبدالعال في تصريحات تلفزيونية: "اللي قصر في مباراة الزمالك ودريمز الغاني جوزيه جوميز المدير الفني، لأنه بدأ بتشكيل خاطئ، لأن حمزة المثلوثي كان المفروض ميلعبش، لأنه عمل كارثتين في المباراة".

أضاف: "لماذا لا يلعب مصطفى الزناري في قلب الدفاع بجانب حسام عبدالمجيد ويتم إراحة حمزة المثلوثي؟ ولا بد من عودة سيد نيمار للمشاركة في مركز الظهير الأيمن".

أكمل: "المباراة كانت لا تحتاج لمصطفى شلبي وشيكابالا، كان ممكن الاستعانة بهما في آخر نصف ساعة فقط، ما ينفعش تبدأ بيهم وأنت مقعدهم بقالك فترة وتلاعبهم أساسي في مباراة مهمة زي دي".

أوضح: "إبراهيما نداي لعب مباراة مميزة للغاية، وأفضل من أحمد فتوح في الناحية الهجومية، وكانت معظم الخطورة في الشوط الثاني من جانبه".

وأتم تصريحاته: "جمهور الزمالك كان هو نجم المباراة الأول والأخير، استمر في دعم وتشجيع الفريق حتى عقب انتهاء المباراة، لحبهم الشديد للنادي، وده يحمل اللاعبين والجهاز الفني المسئولية، لما يكون لديك جماهير بهذا الجمال لا بد وأن تحقق النتيجة المطلوبة".

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