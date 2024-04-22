بيانا رسميا من اتحاد العاصمة بعد أزمة مباراة نهضة بركان في الكونفدرالية

أصدر نادي اتحاد العاصمة الجزائري، مساء اليوم الاثنين، بيانا رسميا، بعد أزمة مواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وتم إلغاء مباراة نهضة بركان ضد اتحاد العاصمة الجزائري، أمس الأحد ضمن منافسات نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكانت الأزمة نشبت عندما وصل فريق نهضة بركان إلى مطار بومدين، ورفض الأمن الجزائري دخول متعلقات الفريق المغربي وهي قمصان تحمل خريطة المغرب وتضم جزء من أراضي الصحراء.

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وجاء بيان اتحاد العاصمة، على النحو التالي: “تتقدم إدارة إتحاد العاصمة ممثلة في رئيسها كمال حسينة، بجزيل الشكر لكل الجزائريين في كامل ربوع الوطن وبالاخص الأسرة الكروية على الوقفة التضامنية مع الفريق، إثر تعرضه لحملة تشويش قبل خوض ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي”.

وأضاف البيان: “وتعبّر الهبة التضامنية التي لقيها اتحاد العاصمة عن مدى تماسك أبناء الجزائر في رسالة قوية مباشرة لكل المشككين”.

وواصل: “كما يعبر رئيس اتحاد العاصمة عن امتنانه أيضا للموقف الرياضي المشرّف الذي أظهره مناصرو فريقنا في مدرجات ملعب 5جويلية 1962، رغم رفض الفريق المنافس الدخول الى أرضية الميدان لخوض اللقاء”.