"هدف ليفربول".. تقارير تكشف وجود اهتمام من جانب وست هام للتعاقد مع روبن أموريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن دخول فريق وست هام يونايتد في منافسة مع فريق ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع المدير الفني لفريق سبورتنج لشبونة البرتغالي روبن أموريم، بداية من الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "سكاي سبرونس" البريطانية: "إن وست هام الإنجليزي وضع المدرب البرتغالي على رأس القائمة لتدريب الفريق بداية من الموسم المقبل، ليدخل في المنافسة مع ليفربول للتعاقد مع المدرب".

وفي السياق ذاته، أكدت الصحيفة: "إنه لم يحدث اتفاق رسمي بين أموريم وليفربول لتولي القيادة الفنية للفريق بداية من الموسم المقبل".

وأشارت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية، عن وجود اهتمام من جانب إدارة فريق ليفربول للتعاقد مع أموريم، بداية من الموسم المقبل لخلافة الألماني يورجن كلوب.

ويحتل فريق وستهام الإنجليزي المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة برصيد 48 نقطة، مما جعل هناك الكثير من المطالبات من قبل جماهير الفريق برحيل المدير الفني للفريق ديفيد مويس.

ويتولى أموريم مهمة القيادة الفنية لفريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، منذ مارس 2020وحتى الآن.