متفوقا على ميسي وهالاند.. دجوكوفيتش يحصد جائزة أفضل رياضي لعام 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حصد الصربي لاعب كرة التنس، نوفاك دجوكوفيتش، جائزة لوريوس لأفضل رياضي في عام 2024.

وتمنح جوائز لوريوس سنويا منذ عام 2000 من قبل أكاديمية لوريوس، وهي لجنة تحكيم مكونة من 71 من أعظم أساطير الرياضة العالمية.

وتفوق دجوكوفيتش على، ليونيل ميسي لاعب إنتر ميلان و إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، بالإضافة إلى السويدي أرماند دوبلانتيس لاعب قفز الزانة، وسائق الفورملا ماكس فيرستابين، بجانب العداء الأمريكي نوا لايلز.

اقرأ أيضًا:

"اعتقد أننا صغار ونمتلك ميزة".. مدرب دريمز يطلق تصريحات قوية بعد تعادله مع الزمالك

"ألقوا عليه سكينًا".. تفاصيل إصابة لاعب في رأسه بالدوري الكولومبي (فيديو)