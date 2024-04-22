بولونيا يغازل التأهل لدوري الأبطال بفوزه على روما في عقر داره

الرياص - اسماء السيد - روما : اقترب بولونيا خطوة إضافية نحو حجز مقعده في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه على مضيفه روما 3 - 1 الإثنين، في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم التي قد تشهد في ختام هذه الامسية تتويج إنتر المتصدر باللقب في حال فوزه على جاره اللدود ميلان.

وسجل ثلاثية بولونيا كل من المغربي أسامة العزوزي (14) والهولندي جوشوا زيركزي (45) والبلجيكي اليكسيس سالميكرز (65)، والبديل الإيراني سردار أزمون هدف روما الوحيد (56).

ويتجه بولونيا الرابع مع 62 نقطة لانهاء الدوري ضمن المراكز الستة الاولى، وهذا ما فشل في تحقيقه منذ عام 1971، على الرغم من أن فريق المدرب تياغو موتا اهدر النقاط في مباراتيه الاخيرتين بتعادله سلبا أمام فروزينوني ومونتسا، قبل أن يعود في العاصمة روما إلى سكة الانتصارات.

في المقابل، تجمد رصيد روما عند 55 نقطة في المركز الخامس وبات تحت تهديد أتالانتا السادس وجاره اللدود لاتسيو السابع اللذين يتأخران عنه بفارق نقطة وثلاث نقاط توالياً، علما أن ايطاليا ضمنت حصولها على خمسة مقاعد في المسابقة القارية الأم بنسختها المحدّثة الموسم المقبل (2024 - 2025)، أي بزيادة مقعد عن الموسم الحالي.

وهي الخسارة الاولى لروما بعد سلسلة من سبع مباريات لم يتعرض خلالها للهزيمة في الـ "سيري أ" (5 انتصارات مقابل تعادلين)، وتحديداً منذ خسارته أمام إنتر 2 - 4 في المرحلة 24.

ولم يدخل مدرب روما دانيييل يدي روسي أي تعديلات جذرية على تشكيلته، فحلّ المهاجم الانكليزي تامي أبراهام بدلا من البلجيكي روميلو لوكاكو المصاب، إلى جانب الارجنتيني باولو ديبالا وستيفان الشعراوي.

ولم ينتظر بولونيا كثيراً لافتتاح التسجيل بعد تمريرة من ريكاردو كالافيوري على الجهة اليسرى داخل المنطقة الجزاء فشل دفاع روما في التعامل معها ليسددها العزوزي بطريقة استعراضية بقدمه اليمنى لتستقر على يسار الحارس الصربي ميلي سفيلار بمساعدة القائم (14).

وهو الهدف الثاني للمغربي العزوزي (22 عاماً) القادم إلى بولونيا الصيف الماضي في 14 مباراة.

وكاد الارجنتيني لياندرو باريديس يدرك التعادل بعد خطأ دفاعي، إلا ان كرته مرت بجانب القائم (20).

وتصدى قائم روما كرة البلجيكي سالميكرز من ركلة حرة من 22 مترا (42)، قبل أن يساهم الاخير في مضاعفة بولونيا النتيجة بتمريرة داخل منطقة الجزاء حولها العزوزي بصدره إلى الهولندي زيركزي فسددها على يسار الحارس سفيلار الذي فشل في صد الكرة لتتجاوز خط المرمى قبل أن يشتتها الإسباني أنجلينو (45).

استهل روما الشوط الثاني ضاغطاً، فسدد الشعرواي كرة من 18 مترا اصطدمت برأس المدافع النمسوي ستيفان بوش عند خط المرمى (49)، قبل أن يجري دي روسي ثلاثة تغييرات دفعة واحدة لينجح البديل أزمون بعد ثلاث دقائق من نزوله إلى أرض الملعب في تسجيل هدف تقليص الفارق اثر تمريرة من الشعراوي انقضى عليها برأسه وابعدها الحارس البولندي لوكاش سكوروبسكي ليتابعها الايراني على دفعتين في المرمى (55)، في ثالث أهدافه هذا الموسم.

ولم يهنأ روما كثيراً بهدفه، اذ اعاد ضيفه الفارق إلى هدفين بفضل سالميكرز اثر هجمة مرتدة وتمريرة من زيركزي إلى البلجيكي الذي كسر مصيدة التسلل لينفرد بالحارس ويسدد كرة ساقطة من فوقه في الشباك (65).