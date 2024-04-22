كأس الكؤوس لليد .. سيدات يد الأهلي يواجهن ثالث المجموعة الثانية غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي فاز على الأبيار الجزائري بنتيجة 29-17، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية ضمن ختام دور المجموعات.

‏‎أقيمت المباراة على ميلود هدفي في مدينة وهران، وقدم خلالها «سيدات يد الأهلي» أداءً قويًّا منذ البداية، ليحقق فوزًا مستحقًّا.

ونجح «سيدات يد الأهلي» في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 13-7، وواصل سيطرته على مجريات المباراة، وتفوق في الشوط الثاني، بفضل قوة دفاع الفريق والهجوم، ليفوز بنتيجة 29-17.

ومن المقرر أن يواجه فريق «سيدات يد الأهلي» ثالث المجموعة الثانية غدًا الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على صالة ميلود هدفي.