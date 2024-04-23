وش السعد.. الجندي المجهول يزيد عدد بطولاته إلى 15 بعد الفوز بالدوري الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

توج نادي إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي رقم 20 في تاريخه، ليضيف النجمة الثانية على القميص "الأزرق في أسود".

وكان من أهم أسباب فوز الإنتر بهذا اللقب هو الوافد الجديد بنجامين بافارد "وش السعد" المدافع الدولي الفرنسي القادم من بايرن ميونخ مع بداية الموسم الجاري.

وبهذا الدوري زاد عدد بطولات الفرنسي إلى 15 لقبا، حيث استطاع رفع البطولات مع منتخب فرنسا وبايرن ميونخ وشتوتجارت.

وكانت أول بطولات بافارد مع شتوتجارت بالدوري الدرجة الثانية الألماني في موسم 2016/17، وفاز باللقب الأغلى في العالم "كأس العالم 2018" مع منتخب فرنسا، وفي موسم 2019/20 انتقل المدافع الفرنسي إلى العملاق البافاري.

وكانت تجربة بايرن ميونخ سببا كبيرا في تكوين شخصية بافارد كأحد أفضل مدافعي العالم، حيث فاز معهم في أول موسم له بالدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا.

وتوالى حصد الفرنسي للبطولات في موسم 2020/21، حيث فاز مع البايرن بالدوري الألماني وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي والسوبر الألماني، ودوري الأمم الأوروبية مع منتخب فرنسا.

وفي موسم 2021/22 اكتفى بالدوري الألماني، ولكن في العام التالي استطاع الجمع بين بطولتي الدوري الألماني والسوبر الألماني.

لينتقل بافارد لإنتر ميلان في موسم 2023/24 في صفقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو، ويفوز بلقبي الدوري الإيطالي وكأس السوبر الإيطالي.