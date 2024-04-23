المصري: رئيس إنبي يجب أن يقدم اعتذاراً.. واتهامنا بالتزوير أمر مرفوض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أبدى رئيس قطاع الناشئين بنادي المصري البورسعيدي عباس نور الدين، تعجبه الشديد من التصريحات التي أدلى بها أيمن الشريعي رئيس النادي المصري، حول وجود حالة تزوير ضمن صفوف فريق المصري البورسعيدي مواليد 2003.

وقال نور الدين في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "أوراق اللاعب إبراهيم سعيد فهمي لاعب فريق المصري مواليد 2003، تم استخراج جميع أوراق القيد الخاصة به من الجهات الرسمية".

وأضاف: "كل أوراق اللاعب تم إخراجها من الجهات الرسمية، فأين الأوراق التي تثبت عدم صحة قيد اللاعب".

وتابع: "اتهام أيمن الشريعي رئيس إنبي للنادي المصري بالتزوير أمر غير مقبول، وأرفض أن يقدم مثل هذا الاتهام إلى الفريق".

وواصل: "وأيمن الشريعي يقول إننا قمنا بالتزوير، ولكننا نهدف إلى بناء وتأهيل جيل مميز من اللاعبين، وليس حصد البطولات في هذه الفئات العمرية".

وأكمل: "يجب على أيمن الشريعي تقديم اعتذار رسمي حال ثبوت صحة موقف النادي المصري، مثلما اتهمنا بالتزوير".

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