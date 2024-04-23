شبانة: مستاء من الهجوم على فندق إقامة دريمز بالقاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الزمالك قادر على عبور دريمز الغاني بأي تشكيلة من اللاعبين، مشيرًا إلى أن الفريق عليه الاستعداد بشكل جيد وألا يفقد الفريق تركيزه قبل لقاء الإياب، كما أن مرافقة حسين لبيب للبعثة أمر إيجابي.

وصعب الزمالك مهمة التأهل لنهائي الكونفدرالية الأفريقية على نفسه، بعد التعادل السلبى مع دريمز الغاني في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، ويؤجل حسم بطاقة التأهل لمباراة العودة المقرر لها على ملعب "بابا يارا" بكوماسي الأحد المقبل فى السادسة مساءً.

ويبدأ الزمالك الاستعداد لمواجهة العودة أمام دريمز الغانى، حيث سيعمل الجهاز الفني على معالجة الأخطاء التى ارتُكبت فى لقاء الذهاب وأدت إلى التعادل السلبي.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "لا أجد أي مشكلة فيما قاله زيزو بشأن قيام الجمهور بالضغط على الحكم، وكأننا نعيش في (المدينة الفاضلة) وهذه الأمور عادية في كرة القدم، فهي ليست لعبة ملائكية، نحن دائما نقول عن استاد القاهرة (ملعب الرعب) وأنه ملعب يسبب الضغط والقلق لأي منافس بسبب قوة الجمهور".

وأضاف: "أي لاعب من الممكن أن يقول ما قاله زيزو، وهناك لاعبين سابقين ونجوم كبيرة تحايلوا للحصول على ركلات جزاء من الأهلي والزمالك أبرزهم فاروق جعفر ومحمد أبوتريكة وغيرهم، وميسي ورونالدو نجوم عالمية أيضًا كانوا يتحايلون على الحكام داخل الملعب، ولا أجد مشكلة فيما قاله زيزو بشأن الضغط على الحكم".

وتابع: "ما حدث في استقبال بعثة دريمز في الفندق بالقاهرة أمر عادي جدًا، والأهلي تم استقباله بشكل جيد في الفندق خلال لقاء الوداد في المغرب، هذه أمور تسويقية في عالم السياحة، هل أصبحنا جميعاً (أفلاطون) ونعيش في مدرسة الأخلاق الحميدة".