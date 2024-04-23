الزمالك يستعيد خدمات الثلاثي المصاب في مباراة الإياب أمام دريمز

يستعيد نادي الزمالك، خدمات ثلاثي فريقه الأول لكرة القدم المصاب، خلال مواجهة دريمز الغاني، في إطار منافسات إياب دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكشف الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج “+90” على قناة النهار، أن الزمالك سوف يستعيد خدمات، أحمد فتوح وأحمد سيد زيزو وعمر جابر، ثلاثي الفريق، خلال المباراة المقبلة أمام دريمز الغاني، بعد تعافيهم من الإصابة.

وكان فريق الزمالك قد تعادل سلبيًا دون أهداف أمام نظيره دريمز الغاني، ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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ويلاقي الزمالك نظيره دريمز الغاني، في إياب دور نصف نهائي الكونفدرالية، يوم الأحد الموافق 28 أبريل الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ملعب استاد بابا يارا.