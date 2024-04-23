تشكيل لاتسيو المتوقع أمام يوفنتوس بكأس إيطاليا

ياسر رشاد - القاهرة - الجماهير الإيطالية على استعداد لمواجهة من العيار الثقيل تجمع لاتسيو ويوفنتوس، ضمن منافسات نصف نهائي كأس إيطاليا لهذا الموسم.



ويضع لاتسيو الفوز والتأهل للمباراة النهائية كهدفًا لتحقيقه، مما يجعل هناك رغبة كبيرة في الفوز بالمباراة.

تشكيل لاتسيو المتوقع أمام يوفنتوس

ومن المتوقع أن يبدأ لاتسيو المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كريستوس مانداس

الدفاع: ماريو جيلا فيونتيس، اليسيو رومانيولي، نكولو كاسالي.

الوسط: فيليبي انديرسون، ماتياس فيسينو، ماتيو جوندوزي، ادم مارسلوتيش.

الهجوم: لويس البيرتو، ماتيا زاكاني، سيرو إيموبيلي.

موعد مباراة لاتسبو ويوفنتوس بالدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تنطلق موقعة لاتسيو أمام يوفنتوس في تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، في المباراة التي يُتوقع أن تكون مثيرة وحماسية.

وتُذاع مواجهة لاتسيو ويوفنتوس عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة منذ عدة سنوات ماضية.