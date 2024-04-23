ختام الدور الرئيسي.. موعد مباراة يد الزمالك والأبيار الجزائري ببطولة أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يخوض الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، ثاني مواجهاته بالدور الرئيسي ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، أمام نظيره الأبيار الجزائري، في تمام الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، على الملعب الأولمبي بمدينة وهران الجزائرية.

ويبدأ برنامج الفريق اليوم الثلاثاء، بخوض مران في الثانية عشر والنصف ظهراً بفندق الإقامة، على أن يُلقي الجهاز الفني بقيادة مجدي أبو المجد، محاضرته الفنية على اللاعبين في الثالثة إلا ربع عصرًا.

ومن المقرر، أن يتحرك الفريق إلى ملعب المباراة في الثالثة والربع عصرًا، استعداداً للقاء الأخير بالدور الرئيسي، بعد خوض المباراة الأولى أمس أمام فريق جي إس كي الكونغولي، والتي انتهت لصالح الكوماندوز بنتيجة 41-21.

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