أستون فيلا يجدد عقد مدربه إيمري

ياسر رشاد - القاهرة - أقترب نادي أستون فيلا من تمديد عقد أوناي إيمري المدير الفني للفيلانز حتى عام 2027، حيث يقود الفريق منذ أكتوبر 2022.



أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن أوناي إيمري وقع عقدا جديدا مع أستون فيلا يمتد حتى عام 2027، في ظل إدارة النادي الإنجليزي بالمدرب الإسباني وما يقدمه.

ويقدم إيمري مستويات مميزة مع أستون فيلا ما جعل العديد من الأندية تسعى للتفكير بتعيينه مديرا فنيا لفرقهم لكن قرر الفيلانز التحرك سريعا وقطع الطريق عليهم.

وكان نادي بايرن ميونخ يسعى للتعاقد مع إيمري لقيادة الفريق البافاري خلفا لـ توماس توخيل في نهاية الموسم.

وكان نادي بايرن ميونخ أعلن رحيل مدربه توماس توخيل المدير الفني للفريق البافاري في نهاية الموسم الكروي الجاري.

