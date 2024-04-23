في بيان رسمي.. قرار عاجل من دريمز بشأن جماهيره قبل مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

قرر نادي دريمز الغاني، فتح مدرجاته بشكل مجاني أمام الجماهير الغانية المختلفة، خلال مواجهة الزمالك المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي دريمز أمام الزمالك، يوم الأحد المقبل، في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت مباراة الذهاب بين الزمالك ودريمز الغاني، التي أقيمت يوم الأحد الماضي، على استاد القاهرة الدولي، انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وقال دريمز في بيان رسمي اليوم الثلاثاء: "قبلت إدارة نادي دريمز توصية بالسماح بالوصول إلى معظم أجزاء الملعب في مباراة الزمالك في إياب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية مجانا".

وأضاف: "وبالتالي، فإن المدرج الشعبي والمركزي لملعب بابا يارا سيكون مجانيا، ومع ذلك، سيتم بيع تذاكر منصات (VIP) و(GHC 20) و(GHC 50) لتلبية متطلبات الأمن والسلامة".

وأتم: "لذلك نحث جميع عشاق كرة القدم في غانا على التجمع بأعداد كبيرة في ملعب بابا يارا الرياضي لدعم الفريق الذي يسعى جاهدا للتأهل إلى النهائي القاري".

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