بعد النصر.. العين الإماراتي يطيح بالهلال ويتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وفاز العين على الهلال بنتيجة 5-4 بمجموع المباراتين، حيث انتى الذهاب بفوز الفريق الإماراتي 4-2، وانتهت العودة بانتصار سعودي 2-1.

سجل هدف الهلال الأول، روبن نيفيز في الدقيقة 4.

سجل هدف العين، دي مينيزيس في الدقيقة 12.

سجل هدف الهلال الثاني، سالم الدوسري في الدقيقة 51.

وكان قد فاز العين الإماراتي على فريق النصر السعودي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وبهذا الفوز تأهل العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا، وينتظر الفائز من أولسان ويوكوهاما مارينوس.

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