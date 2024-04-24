محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد

استقر يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام إيفرتون.

ويخوض الدولي المصري محمد صلاح، مواجهة جديدة في سباق بطولة الدوري الإنجليزي، أمام نظيره إيفرتون، في ديربي الميرسيسايد.

ويلعب الريدز ضد نظيره إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

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وستقام مباراة ليفربول ضد إيفرتون، على ملعب جوديسون بارك، مساء غد الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويقع الريدز في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المرتبة السادسة عشر برصيد 30 نقطة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيفرتون

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

الوسط: سوبوسلاي، واتارو إندو، ماك أليستر.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.