طائرة صيد الدقى تفوز على سبورتنج فى بطولة كاس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق 15سنة ناشئين للكرة الطائرة بصيد الدقى الفوز على نظيره فريق سبورتنج بنتيجة 1/3 فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب الاخير بالاسكندرية ضمن منافسات كأس مصر.



ضمت قائمة الفريق اللاعبين مصطفي شريف،علي وفائي،عمران أشرف، ياسين علي،كريم مدني، يوسف مطر، زياد عبدالكريم، حمزة احمد، عمر جودة، يوسف النحاس، عمر احمد، عبدالله احمد، حسن زعتر،كريم سيد،كريم عبد الغنى ، سيف باسم، ياسين عمرو، مالك وائل ، يوسف احمد.



الجهاز الفني والاداري:

محمود غزال رئيس جهاز الكرة الطائرة،جاسر نشأت مدير قطاع الناشئين، محمود مجاهد مدير فني الفريق، مدرب الفريق هشام عبدالله، محلل تقني يوسف خالد، وائل حسين مدرب احمال، طبيب الفريق دكتوراحمد الزيات،شعبان عبدالصبور المدير الاداري، اداري القطاع هاني عوف، فني ملاعب سلامة.