"مزايدات فارغة".. نجم الزمالك السابق يدافع عن وطنية الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - دافع حلمي طولان، نجم الزمالك السابق، عن وطنية النادي الأهلي، بعد الحملة التي تعرض لها مؤخرا بسبب تعاقده مع إحدى شركات المياه الغازية لرعاية النادي

قال حلمي طولان في تصريحات تلفزيونية، أن الدولة المصرية نفسها تعرضت لمزايدات واتهامات كثيرة، وهي الدولة التي قامت بالتضحية كثيرا وحاربت من أجل القضية الفلسطينية.

وأضاف أن الأهلي والزمالك لديهم مواقف معلنة وأعلنوا منذ اللحظة الأولى الوقوف بجوار الأشقاء في فلسطين، وهناك مساعدات ذهبت إلى أرض غزة عليها شعار النادي الأهلي، وهو ما يوضح موقفه.

وأكمل: "ما يتردد مجرد مزايدات فارغة، ويتنافى مع ما يحدث في أرض الواقع، ومصر بكل عناصرها تحمل القضية الفلسطينية على عاتقها، وندعم ونساند الأشقاء في فلسطين، ومصر دخلت حروب كثيرة في سبيل نصرة قضية الأشقاء، واستشهد الكثير من أبناء مصر من أجلها".

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