لويس كاسترو يعود لتدريب النصر السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - عاد البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لتولى مهام عمله من جديد، بعد أن غاب عن تدريبات الفريق الفترة الماضية.

وغاب كاسترو عن تدريبات نادي النصر خلال الأسبوع الماضي، بعدما أجرى عملية جراحية، منعته من مباشرة عمله، حيث قاد مساعده الفريق قي الجولة الأخيرة أمام الفيحاء.

وشهدت تدريبات النصر، اليوم الأربعاء، عودة كاسترو لقيادة مران الفريق، في ظل استعداداته لمواجهة نظيره الخليج، الأسبوع القادم.

ويواجه نادي النصر نظيره الخليج، السبت القادم، في تمام التاسعة مساء، بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين.